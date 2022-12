Brandstiftung an Gruppenwagen

Nr. 2303

Unbekannte setzten heute früh in Neukölln zwei Polizeifahrzeuge in Brand. Kurz nach 3 Uhr bemerkten Kräfte des Polizeiabschnitts 55 Flammen an den beiden in der Hans-Schiftan-Straße vor dem Polizeigebäude geparkten Gruppenwagen, alarmierten die Feuerwehr und versuchten mit Feuerlöschern, die Flammen einzudämmen. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer an dem Vito und dem Sprinter, konnte jedoch nicht verhindern, dass an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen.