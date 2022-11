Nr. 2299

Aufgrund des Verdachts einer möglichen Schadstoffbelastung von Baumaterialien wurden in der Charlottenburger Chaussee vorsorglich mehrere Räume in einem Gebäude gesperrt, in dem derzeit Sanierungsarbeiten an der Decke stattfinden. Mit der umfangreichen Untersuchung der betroffenen Bereiche und der Baustoffe wurde eine Fachfirma beauftragt. Bis zum Vorliegen des Untersuchungsergebnisses bleiben die Räume gesperrt.