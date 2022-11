Seniorin bei Überfall schwer verletzt

Nr. 2297

Schwere Verletzungen erlitt gestern Abend eine Seniorin in Reinickendorf bei einem versuchten Handtaschenraub. Nach bisherigen Ermittlungen war die 80-Jährige gegen 20.30 Uhr in der Straße Alt-Reinickendorf unterwegs, als von hinten ein der Beschreibung nach Jugendlicher an sie herantrat und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Seniorin hielt ihre Handtasche fest und stürzte durch den Zug des Räubers an der Tasche zu Boden. Anschließend flüchtete der junge Mann. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 80-Jährige mit einem Schulterbruch zur stationären Behandlung in eine Klinik. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Ermittlungen übernommen.