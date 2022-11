Mann überfallen, mutmaßlicher Täter gefasst

Nr. 2252

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Räuber in Kreuzberg fest. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 60-jähriger stark alkoholisierter Mann gegen 3.45 Uhr am Kottbusser Tor unterwegs, als ihm ein Unbekannter plötzlich in das Gesicht schlug und versuchte, sein Portemonnaie aus der Hosentasche zu entwenden. Der 60-Jährige wehrte sich dagegen und beide stürzten zu Boden. Während des Gerangels zerbrach die Brille des Überfallenen und der Täter flüchtete ohne Beute über die Skalitzer Straße in Richtung Reichenberger Straße. Ein Zeuge, der die Tat beobachtete, machte Polizeieinsatzkräfte, die auf Streife unterwegs waren, auf den Vorfall aufmerksam. Daraufhin nahmen sie die Verfolgung auf, stoppten den Mann in der Reichenberger Straße und nahmen ihn fest. Der 33-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat. Der Überfallene erlitt keine Verletzungen.