Mutmaßliche Taschendiebinnen festgenommen

Nr. 2235

Gestern Nachmittag nahmen Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes in Mitte eine tatverdächtige 16-Jährige und eine 41-Jährige nach einem Taschendiebstahl fest. Die Jugendliche und die Frau fielen den Polizistinnen und Polizisten in der U-Bahn-Linie 8 auf, in der sie mehrfach mögliche Opfer auskundschafteten. Im Bereich des U-Bahnhofs Boddinstraße sprach die 41-Jährige einen 84-jährigen Mann an und half ihm, einen Koffer die Treppe hochzutragen, während die 16-Jährige von hinten an einer Jackentasche des Mannes nestelte. Anschließend rannten die beiden mutmaßlichen Diebinnen in die U-Bahn und wurden gegen 17.15 Uhr festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden fanden die Beamtinnen und Beamten bei der älteren Beschuldigten das Portemonnaie des 84-Jährigen. Die beiden Tatverdächtigen kamen nach erkennungsdienstlichen Behandlungen in einen Polizeigewahrsam, aus dem sie später wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat für Taschendiebstahl beim Landeskriminalamt.