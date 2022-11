Mann angegriffen und schwer verletzt

Nr. 2234

In der vergangenen Nacht verletzten bisher Unbekannte einen Mann in Weißensee schwer. Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt ein Auto gegen 23.20 Uhr in der Gustav-Adolf-Straße neben einer Gruppe von drei Männern. Mindestens drei Tatverdächtige sollen dann aus dem Fahrzeug gesprungen und auf die Gruppe zugelaufen sein. Zwei aus der Gruppe rannten weg, einem 24-Jährigen gelang die Flucht jedoch nicht und das Trio griff ihn an. Er erlitt eine Stichverletzung am Oberkörper, Schnittverletzungen an den Armen und schwere Gesichtsverletzungen. Das Trio flüchtete anschließend in dem Auto in Richtung Rennbahnstraße. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll derzeit nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) dauern an.