Zwei Autofahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Nr. 2232

In Mariendorf wurden in der vergangenen Nacht zwei Männer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 30-Jährige mit einen Renault Megane gegen 1.15 Uhr die Säntisstraße vom Richard-Tauber-Damm kommend in Richtung Rätikonweg. Auf Höhe der Einmündung Bösensteinweg wollte der Fahrer wenden und stieß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Renault Twingo zusammen. Durch den Aufprall drehte sich der Wagen des 30-Jährigen um die eigene Achse und prallte gegen einen geparkten Hyundai. Der Kleinwagen, gefahren von einem 20-Jährigen, stieß gegen einen Straßenbaum. Die beiden Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden durch alarmierte Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.