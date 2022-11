Festnahmen nach Einbruch in Transporter

Nr. 2231

Einsatzkräfte der Polizeidirektion 3 (Ost) nahmen gestern Abend zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, mit zwei Komplizen in Fennpfuhl einen Transporter aufgebrochen zu haben. Ein Zeuge alarmierte gegen 20 Uhr den Polizeinotruf und schilderte, dass vier Personen an dem in der Hohenschönhauser Straße geparkten Firmenwagen hantierten und Gegenstände in zwei danebenstehende Auto geladen werden. Kurz darauf flüchteten die beiden Fahrzeuge, ein Opel und ein VW. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten wenig später den VW entdecken und die beiden 25 und 50 Jahre alten Insassen festnehmen. Zudem wurde umfangreiches vermutliches Diebesgut in Form von Werkzeugen beschlagnahmt. Die Verdächtigen wurden der Kriminalpolizei überstellt, die die weiteren Ermittlungen und die Fahndung nach den beiden flüchtigen Komplizen übernommen hat.