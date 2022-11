Berlinbesucher vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2226

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Seit Samstag, den 19. November 2022, wird der Oranienburger Michael Schuhmacher vermisst. Der 49-Jährige war mit einer Gruppe und einem Betreuer gestern in Berlin unterwegs, entfernte sich gegen 13.30 Uhr in Mitte am S-Bahnhof Hackescher Markt unbemerkt von der Gruppe und kehrte bislang nicht in seine Wohneinrichtung in Oranienburg zurück. Herr Schuhmacher hat multiple Behinderungen und könnte sich in einer Notlage befinden.