Drogenfund in Wohnung

Nr. 2223

Ein starker Cannabisgeruch führte gestern Nachmittag zur Festnahme eines Verdächtigen in Hakenfelde. Nachdem zivile Einsatzkräfte einer Hundertschaft gegen 17.40 Uhr den typischen Geruch vor einem Mehrfamilienhaus in der Goltzstraße wahrnahmen, der aus einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung zu dringen schien, erwirkten sie einen Durchsuchungsbeschluss. Unmittelbar danach fanden sie sich – unterstützt von weiteren, uniformierten Kräften – in besagter Wohnung wieder, in der sich zu diesem Zeitpunkt der 38-jährige Mieter, dessen Lebensgefährtin und ein Hund aufhielten. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räume bestätigte sich, was von draußen bereits anzunehmen war. Neben verschiedenen Händlerutensilien stellten die Einsatzkräfte diverse Verkaufseinheiten unterschiedlicher Betäubungsmittel, zwei Plantagen mit Cannabispflanzen, eine Machete sowie Bargeld fest. Während dem 38-Jährigen daraufhin der Tatvorwurf des Handelns mit Betäubungsmitteln eröffnet und er rechtlich belehrt wurde, wurden die aufgefundenen Gegenstände fachgerecht sichergestellt. Wenig später kam der Mieter in einen Polizeigewahsam, von dem aus er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung den ermittelnden Kolleginnen und Kollegen eines Fachkommissariats des Landeskriminalamts übergeben wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.