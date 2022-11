Zusammenstoß auf Straßenkreuzung – Zwei Leichtverletzte

Nr. 2222

Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg wurden in der vergangenen Nacht zwei Personen leicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 28-jährige Fahrer eines VW gegen 22.30 Uhr die Markgrafenstraße von der Zimmerstraße kommend in Richtung Rudi-Dutschke-Straße und stieß auf dieser Kreuzung mit dem Fahrzeug eines 43-Jährigen zusammen, der mit dem Renault die Rudi-Dutschke-Straße von der Kochstraße kommend in Richtung Oranienstraße befuhr. Der 43-Jährige gab an, dass er noch versuchte, auszuweichen und dadurch auf den Gehweg der Markgrafenstraße geriet. Dort prallte er gegen mehrere Stühle und Tische eines Cafés, einen Metallpoller und die Eingangstür des Lokals. Erst dann kam er zum Stehen. Der Fahrer des VW, der mit zwei gleichaltrigen Männern im Wagen unterwegs war, blieb – wie einer seiner Begleiter – unverletzt. Der zweite Mitfahrende wurde leicht am Knie verletzt und lehnte eine Behandlung ab. Die 30-jährige schwangere Mitfahrerin des Renault-Fahrers, der ebenfalls unverletzt blieb, wurde durch die Rettungskräfte vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer 47-jähriger Mitfahrender in diesem Fahrzeug blieb auch unverletzt.