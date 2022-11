Sachbeschädigung und Diebstahl an Synagoge

Nr. 2221

Ein Sicherheitsbeauftragter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin rief heute Morgen die Polizei nach Schöneberg. Gegen 7 Uhr hatte der Beauftragte festgestellt, dass Unbekannte im Eingangsbereich der Synagoge in der Passauer Straße bzw. an der Haustür des dort wohnenden Rabbiners ein befestigtes Holzkästchen, das als Talisman betrachtet wird und ein Schriftstück enthielt, geöffnet und die Schriftrolle entwendet hatten. Bereits in der Nacht gegen 3 Uhr hatte eine Passantin die Polizei zu dem Haus alarmiert, da sie eine beschädigte Türklingel und Müll vor der Eingangstür entdeckt hatte. In dem abgelegten Unrat fanden die Einsatzkräfte das Holzkästchen. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung und dem Diebstahl dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.