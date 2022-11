Verkehrsunfall auf der Stadtautobahn

Nr. 2220

Zwei Verletzte und ein defektes Auto sind die Bilanz eines sogenannten Alleinunfalls, der sich letzte Nacht in Schöneberg auf der Stadtautobahn ereignete. Zeugenaussagen zufolge war der Fahrzeugführer eines Opels gegen 23 Uhr auf Höhe der Wexstraße unterwegs, als er ein weiteres Auto über den rechten Fahrstreifen überholt haben soll. Dabei soll er mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein und plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Infolgedessen touchierte der Wagen zunächst die rechte Tunnelwand und prallte wenig später, am Ende des Tunnels, in die linke Leitplanke. Eine hinter dem Opel fahrende Zeugin kümmerte sich umgehend um den leichtverletzten Fahrer und dessen Begleiterin, die wiederum über starke Schmerzen am gesamten Körper klagte. Während die 22-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam, wurde der 28-Jährige, der gegenüber den am Unfallort agierenden Polizeikräften angab, vor der Fahrt Alkohol konsumiert zu haben, zwecks freiwilliger Blutentnahme einem Polizeigewahrsam zugeführt. Weil sich sein Gesundheitszustand nach der Maßnahme verschlechterte, wurde auch er in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.