Tödlicher Verkehrsunfall

Nr. 2219

Gestern Mittag wurde ein 13-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Johannisthal so schwer verletzt, dass es am Unfallort verstarb. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen überquerte das Kind gegen 12.45 Uhr aus Richtung Ellernweg kommend eine Fahrbahn des Sterndammes und lief dann über den begrünten Mittelstreifen, auf welchem Straßenbahngleise verlaufen. Die Schülerin wurde von einer Bahn der Linie 60, von der Einmündung Staudenweg kommend, in Richtung Königsheideweg fahrend, erfasst und so schwer verletzt, dass sie unter Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte am Unfallort verstarb.

Die Straßenbahnfahrerin, die eine Notbremsung eingeleitet hatte, erlitt einen Schock und wurde am Ort behandelt und betreut.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost), unterstützt durch einen Gutachter, übernommen. Sie dauern an.

Der Sterndamm war zwischen Ellernweg und Königsheideweg in beide Richtungen bis 17.20 Uhr gesperrt.