Zeugen gesucht - Mordkommission bittet Bevölkerung um Mithilfe

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2218

Nach mehreren Schüssen auf ein fahrendes Auto am Mittwoch, den 16. November 2022, durch die ein 55-Jähriger schwer verletzt wurde, suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nach Zeugen und fragen:

Wer hat während der Mittagsstunden des 16. November verdächtige Beobachtungen am Tatort in der Dolgenseestraße gemacht?

Wer hat den Tatverdächtigen gesehen und kann Angaben zu ihm und dessen Fluchtrichtung machen?

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu Tat geben?

Hinweise, auch vertraulich, richten Sie bitte an die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911111, per E-Mail an LKA111 Hinweis@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Erstmeldung Nr. 2202 vom 16. November 2022: Unbekannter schießt auf ein fahrendes Auto

Ein Unbekannter schoss heute Mittag in Friedrichsfelde mehrmals auf einen fahrenden Personenkraftwagen. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 55 Jahre alter Mann gegen 13.30 Uhr mit einem Auto auf der Dolgenseestraße unterwegs, als ein bislang noch unbekannter Mann vom Gehweg mehrere Schüsse aus einer Feuerwaffe auf den Audi des 55-Jährigen abgab, der dadurch schwer verletzt wurde. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Wegen des Verdachtes eines Tötungsdeliktes übernahm eine Mordkommission des Landeskriminalamtes die andauernden Ermittlungen, insbesondere zum Hintergrund der Tat.