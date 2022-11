Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Nr. 2213

Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam eine Radfahrerin gestern Morgen nach einem Verkehrsunfall im Ortsteil Märkisches Viertel in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen und der Aussage von Zeuginnen und Zeugen soll die 64-Jährige gegen 9.25 Uhr mit ihrem Fahrrad aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn der Treuenbrietzener Straße gefahren sein, ohne dabei auf den Fließverkehr geachtet zu haben. Zeitgleich befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Auto die Treuenbrietzener Straße in Fahrtrichtung Wilhelmsruher Damm. Der Autofahrer soll noch mit einer Ausweichbewegung nach links versucht haben, einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin zu vermeiden, diese kollidierte aber mit dem Heck des Autos, stürzte auf die Fahrbahn und blieb dort bewusstlos liegen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Frau zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus, die aufgrund ihrer Verletzungen am Kopf in Lebensgefahr schwebt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.