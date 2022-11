Unbekannter schießt auf ein fahrendes Auto

Nr. 2202

Ein Unbekannter schoss heute Mittag in Friedrichsfelde mehrmals auf einen fahrenden Personenkraftwagen. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 55 Jahre alter Mann gegen 13.30 Uhr mit einem Auto auf der Dolgenseestraße unterwegs, als ein bislang noch unbekannter Mann vom Gehweg mehrere Schüsse aus einer Feuerwaffe auf den Audi des 55-Jährigen abgab, der dadurch schwer verletzt wurde. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Wegen des Verdachtes eines Tötungsdeliktes übernahm eine Mordkommission des Landeskriminalamtes die andauernden Ermittlungen, insbesondere zum Hintergrund der Tat.