Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Nr. 2193

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Alt-Hohenschönhausen erlitt eine Frau tödliche Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 32 Jahre alter Fahrer eines LKW-Gespanns und die 38-jährige Radfahrerin gegen 7.20 Uhr die Gehrenseestraße in Richtung Wartenberger Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Wollenberger Straße soll die 38-Jährige von ihrem rechts neben den beiden Fahrstreifen befindlichen Radweg auf den rechten Fahrstreifen gefahren sein, um nach links in die Wollenberger Straße abzubiegen. Dabei geriet sie vor das auf diesem Fahrstreifen fahrende Gespann, wurde von der Zugmaschine erfasst und mitgeschleift. Die 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen und verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen eingetroffener Rettungskräfte noch am Unfallort. Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 3 (Ost), welches dabei von Einsatzkräften des Kriminaltechnischen Institutes des Landeskriminalamtes sowie einem Unfallgutachter unterstützt wurde, konnte die Unfallstelle gegen 10.40 Uhr wieder freigegeben werden. Das Fahrrad sowie das Gespann wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).