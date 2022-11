Vom Balkon geschossen - Festnahme

Nr. 2175

Gestern Nachmittag wurde in Prenzlauer Berg ein Mann festgenommen, der mehrmals von einem Balkon geschossen haben soll. Nach bisherigem Kenntnisstand sah ein Zeuge gegen 15.30 Uhr in der Cotheniusstraße, wie ein Mann auf dem Balkon einer Wohnung in der 4. Etage stand und von dort mehrere Schüsse abgab. Anschließend ging er dann zurück in die Wohnung. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte begaben sich zu der betreffenden Wohnung, wo der 57-jährige Wohnungsmieter schließlich die Tür öffnete und festgenommen wurde. Er kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamtinnen und Beamten zahlreiche Schreckschussmunition sowie mehrere Messer und eine Zwille mit Stahlkugeln. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 57-Jährige wieder auf freien Fuß. Während des Polizeieinsatzes kam es im Umfeld der Cotheniusstraße aus Sicherheitsgründen zu umfangreichen Absperrmaßnahmen. So wurden auch Personen einer nahegelegenen Grundschule und Kindertagesstätte aufgefordert, sich vorübergehend in das Gebäude zu begeben. Der 57-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.