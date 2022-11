Versuchter Raub auf Tankstelle – Wer kennt die Tatverdächtigen?

Nr. 2192

Mit der Veröffentlichung von Fotos einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach drei Männern, die am 3. Mai 2022 versucht hatten, eine Tankstelle in der Kaiser-Friedrich-Straße in Charlottenburg zu überfallen.

Gegen 0.45 Uhr forderte das Trio eine Mitarbeiterin der Tankstelle, unter anderem mit einer Schusswaffe auf, die Zugangstür zum Verkaufsraum zu öffnen. Als die Angestellte dies verweigerte, schoss einer der Tatverdächtigen mit der mitgeführten Waffe in die Luft, während ein Komplize von ihm mit einem Nothammer gegen die Eingangstür schlug. Aufgrund der Hilferufe der Mitarbeiterin flüchteten die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung.

Rund eine Stunde nach der Tat, gegen 1.45 Uhr, suchten zwei der drei Tatverdächtigen eine Tankstelle in der Bismarckstraße in Charlottenburg auf und schlugen mit einem Nothammer gegen eine Scheibe.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: