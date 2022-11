Feuer in Kleinstunterkunft

Nr. 2172

Wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung in Neukölln ermittelt seit gestern Abend ein Brandkommissariat. Gegen 19.30 Uhr stellte ein Passant im Mittelbuschweg Feuer an einer derzeit unbewohnten Kleinstunterkunft für Obdachlose, einem sogenannten „Little Home“, fest und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die inzwischen in Vollbrand stehende Kleinstunterkunft, wobei die Seitenwände fast komplett niederbrannten. Die Flammen griffen zudem auf das unmittelbar danebenstehende kleine Holzhaus über, verletzt wurde niemand. Das Feuer brach aus bisher noch ungeklärten Gründen aus, die Ermittlungen dauern an.