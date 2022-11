Sicherheitsmitarbeiter der BVG angegriffen und verletzt

Nr. 2160

In der vergangenen Nacht wurde ein Sicherheitsmitarbeiter der BVG von einem Mann in Friedrichshain angegriffen und verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 41-Jährige zusammen mit einer Kollegin gegen 1.45 Uhr auf dem U-Bahnhof Samariterstraße eingesetzt und die beiden trafen dort auf einen auf einer Bank sitzenden Mann, der eine Bierflasche in der Hand hielt. Sie sollen ihn angesprochen haben, woraufhin er nicht reagiert haben soll. Dann soll der 41-Jährige den bis dato Unbekannten versucht haben an der Schulter zu packen, woraufhin dieser ausgewichen sein soll. In der Folge soll der Mann dann die Bierflasche zerschlagen und mit der abgebrochenen Flasche auf den Sicherheitsmitarbeiter losgegangen sein. Er traf ihn damit im Gesicht, woraufhin der 41-Jährige dort eine stark blutende Schnittverletzung erlitt. Dennoch gelang es dem Angegriffenen, den Mann bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei festzuhalten, die den 56-Jährigen anschließend festnahm. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Festgenommene wurde zu einer Blutentnahme und erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Gewahrsam gebracht und kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.