Fußgängerin und Fußgänger nach Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2159

Gestern Mittag ereignete sich in Tegel ein schwerer Verkehrsunfall. Gemäß bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 84-Jähriger gegen 12.40 Uhr in einem Auto die Ziekowstraße in Fahrtrichtung Gorkistraße. An der Kreuzung zur Hatzfeldtallee übersah er an dem dortigen Fußgängerüberweg offenbar eine 50-jährige Fußgängerin sowie einen 63-jährigen Fußgänger, welche beide aus westlicher Richtung kommend die Fahrbahn in Richtung Mittelinsel querten. Er erfasste beide mit seinem Wagen, wobei der Mann zur Seite geschleudert und die Frau ein Stück mitgeschleift wurde. Während der 63-Jährige nur leicht verletzt wurde, erlitt die 50-Jährige schwere Verletzungen. Beide kamen zu Behandlungen in Krankenhäuser. Der Unfallort blieb wegen der Unfallaufnahme bis kurz nach 16 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.