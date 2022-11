Nr. 2158

Unbekannte beschädigten gestern Morgen die Scheibe eines Wahlkreisbüros einer Partei in Kreuzberg. Ein Mitarbeiter bemerkte die Beschädigungen an mehreren Stellen des zur Straße gelegenen Fensters in der Großbeerenstraße gegen 9.30 Uhr. Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.