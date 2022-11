Festnahmen nach versuchter Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Nr. 2144

Nach einer gemeinschaftlich versuchten schweren Brandstiftung in Kreuzberg nahmen Polizeieinsatzkräfte in der vergangenen Nacht zwei Tatverdächtige fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand alarmierten die Tatverdächtigen selbst gegen 22.50 Uhr die Berliner Feuerwehr, nachdem sie eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Franz-Künstler-Straße teilweise zerstört und durch die Öffnung hindurch Benzin in die dahinterliegende Wohnung gegossen haben wollen. Das Benzin wurde nicht entzündet und die Mieter der betroffenen Wohnung waren zum Tatzeitpunkt nicht anwesend. Eine Anwohnerin alarmierte dazu ebenfalls die Polizei. Die eingetroffenen Polizeieinsatzkräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen noch am Ort fest. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten nicht tätig werden, verletzt wurde niemand. Die beiden 34- und 35-jährigen festgenommenen Männer wurde einem Brandkommissariat beim Landeskriminalamt überstellt, welches die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.