Bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Nr.2134

In Marzahn wurde ein Mann in der vergangenen Nacht schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 41-Jährige kurz vor 2 Uhr in einer Bar in der Marzahner Promenade mit einer bislang unbekannten Personengruppe in Streit geraten sein. Die Auseinandersetzung soll sich im weiteren Verlauf vor die Bar verlagert haben, wo der Mann mutmaßlich mit einem Messer schwer am Oberkörper verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Angegriffenen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und den Tatverdächtigen dauern an und werden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) geführt.