Sachbeschädigung an Botschaftsgebäude

Nr. 2133

Heute Nachmittag, gegen 15 Uhr, wurden Polizeieinsatzkräfte wegen einer Sachbeschädigung nach Dahlem alarmiert. Zwei bislang Unbekannte warfen bisherigen Erkenntnissen zufolge Farbbeutel in Richtung der Botschaft der Islamischen Republik Iran in der Podbielskiallee. Einer der beiden Farbbeutel traf einen Sockel vor dem Gebäude, der zweite den Schutzzaun davor. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Schweinfurthstraße. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.