Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Nr. 2127

Gestern Nachmittag ereignete sich in Siemensstadt ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 16.45 Uhr kam ein 26-jähriger Autofahrer, der in der Nonnendammallee in Richtung Altstadt Spandau unterwegs war, aus bisher noch ungeklärter Ursache mit seinem Audi Q7 nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Audi mit einem auf dem Mittelstreifen geparkten Mini Cooper, der durch den Aufprall über die Gegenfahrbahn hinweg gegen einen VW Golf geschleudert wurde, der zeitgleich in einer Grundstückseinfahrt stand. Der 20-jährige Insasse des VW Golf blieb unverletzt. Der Audi schleuderte weiter auf dem Mittelstreifen, riss dabei mehrere Metallpoller um und landete schließlich an einem Straßenbaum. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten einen entgegenkommenden Lastkraftwagen. Der Fahrer des Audi wurde leicht verletzt, sein 27-jähriger Beifahrer erlitt Wirbelsäulenverletzungen und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Nonnendammallee blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme von 17 Uhr bis 20.30 Uhr in Richtung Jakob-Kaiser-Platz gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).