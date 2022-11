Mit Stichverletzungen im Krankenhaus

Nr. 2125

Zu einem schwer verletzten Mann wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 13 gestern Nachmittag nach Pankow alarmiert. Der 47-Jährige war gegen 14.40 Uhr von Zeugen in einem Gebüsch in der Wollankstraße gefunden worden. Er gab an, von einem Unbekannten angegriffen worden zu sein. Der Verletzte wies mehrere, mutmaßlich mit einem Messer verursachte Stiche am Rücken und eine Schnittverletzung an einer Hand auf. Der 47-Jährige wurde in einem Krankenhaus operiert, Lebensgefahr soll nicht bestehen. Eine sofort eingeleitete Absuche nach dem Tatverdächtigen durch die Einsatzkräfte blieb erfolglos. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord).