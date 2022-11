40-jähriger Mann bei Wohnungsbrand gestorben

Nr. 2124

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Friedrichsfelde kam gestern Abend ein 40 Jahre alter Mann ums Leben. 13 weitere Personen wurden leicht verletzt. Acht von ihnen, darunter ein Baby, kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Besatzung eines Rettungswagens der Berliner Feuerwehr hatte den Brand in dem Haus in der Löwenberger Straße kurz vor 19 Uhr bemerkt und weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei hinzualarmiert. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand brach das Feuer in einer Wohnung im 3. Obergeschoss aus, in der sich zu dieser Zeit der 40-jährige Mieter der Wohnung und eine 32 Jahre alte Frau befanden. Der Mann starb, die Frau konnte sich retten und kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Von der nahezu vollständig ausgebrannten Wohnung breitete sich das Feuer über den Balkon in die darüber liegende Wohnung aus, die dadurch stark beschädigt wurde. Das vom Brand betroffene Wohnhaus musste evakuiert werden, da es derzeit nicht bewohnbar ist. Die andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.