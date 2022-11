87-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 2122

Bei einem Verkehrsunfall in Kaulsdorf wurde gestern Morgen ein Radfahrer schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte eine 59-jährige Autofahrerin gegen 8.15 Uhr an der Kreuzung Windthorststraße Ecke Mosbacher Straße den 87-jährigen Radfahrer, der aus der Mosbacher Straße in die Kreuzung einfuhr und vorfahrtberechtigt war, mit ihrem Wagen erfasst. Der Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Passant und die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte des zuständigen Polizeiabschnitts leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Verletzte kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).