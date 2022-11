Nr. 2120

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Wegen Verdachts des vollendeten Totschlags hat die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. Ein 57-jähriger Mieter wurde leblos in seiner Wohnung in der Rostocker Straße aufgefunden. Die Umstände deuten auf ein Fremdverschulden hin. Die Ermittlungen dauern an.