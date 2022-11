Zusammenstoß zwischen Tram und Linienbus

Nr. 2119

Heute Morgen erhielten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 31 Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der Falkenberger Brücke in Neu-Hohenschönhausen. Nach ersten Ermittlungen ließ ein 27-jährige Busfahrer gegen 6 Uhr seine Fahrgäste an der Tram- und Bushaltestelle S-Bahnhof Hohenschönhausen ein- und aussteigen, als zeitglich eine einfahrende Tram aus bisher noch ungeklärter Ursache auf das Heck des Busses auffuhr. Nach Zeugenaussagen sollen sich zum Unfallzeitpunkt etwa 30 Fahrgäste im Bus befunden haben, von denen sechs Personen sowie der Busfahrer und der 38-jährige Tram-Fahrer leicht verletzt wurden. Alarmierte Rettungskräfte brachten alle Verletzten vorsorglich in Krankenhäuser, wo sie ambulant behandelt wurden. Schwer verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme richteten die Einsatzkräfte der Polizei Berlin Straßensperrungen ein, der Tram-Verkehr war von 6 Uhr bis 8.40 Uhr unterbrochen. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.