Radfahrer im Krankenhaus verstorben

Nr. 2141

Wie die Klinik mitteilte, ist der Senior am frühen Samstagmorgen im Krankenhaus verstorben.

Erstmeldung Nr. 2115 vom 3. November 2022: Radfahrer schwer verletzt im Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenrade wurde ein 85-jähriger Radfahrer gestern Nachmittag schwer verletzt. Dem bisherigen Erkenntnisstand und Aussagen mehrerer Zeuginnen und Zeugen zufolge befuhr ein 37-jähriger Mann gegen 14.45 Uhr mit seinem Hyundai die Fehlingstraße in Richtung Lichtenrader Damm. Als er nach links in den Lichtenrader Damm abbog, stieß er mit dem ihm aus der Grimmstraße entgegenkommenden, geradeausfahrenden Radfahrer zusammen. Der 85-Jährige stürzte und kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, in welchem er stationär aufgenommen wurde. Im Bereich der Kreuzung ist derzeit eine Baustelle eingerichtet. Die Ampel soll nach bisherigen Erkenntnissen zum Zeitpunkt des Unfalls außer Betrieb gewesen sein. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd). Sie dauern an.