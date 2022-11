Seniorin im Bus gestürzt und schwer verletzt

Nr. 2109

Eine Seniorin erlitt gestern Morgen bei einem Sturz in einem Linienbus in Lankwitz schwere Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge musste der 57-jährige Fahrer eines Busses, der gegen 9.30 Uhr im Kamenzer Damm in Richtung Lankwitzer Straße unterwegs war, aufgrund eines vom Kamenzer Damm nach links in die Wedellstraße kreuzenden Personenkraftwagens eine Gefahrenbremsung einleiten. Dadurch stürzte eine 79 Jahre alte Frau im Bus zu Boden und verletzte sich am Kopf. Zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam es nicht, der Fahrer des Autos entfernte sich jedoch. Alarmierte Rettungskräfte brachten die gestürzte Seniorin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Busfahrer sowie die weiteren Fahrgäste blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang.