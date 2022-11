Seniorin angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Nr. 2107

Im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall im Ortsteil Baumschulenweg, bei dem am Sonntag, den 30. Oktober 2022 eine 86-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen erlitten hatte, bittet die Polizei Berlin um Mithilfe. Nach ersten Erkenntnissen habe die Seniorin gegen 17.10 Uhr in Begleitung ihres Sohnes die Baumschulenstraße in Höhe der Kirche zum Vaterhaus an einer für Fußgänger grünes Licht abstrahlenden Ampel überquert. Auf dem gegenüberliegenden Gehweg soll die Frau von einem Fahrradfahrer erfasst worden sein und stürzte zu Boden. Der unbekannt gebliebene Fahrradfahrer soll ebenfalls zu Fall gekommen sein, sei unmittelbar nach dem Zusammenstoß aber wieder auf sein Fahrrad gestiegen und habe sich dann unerlaubt vom Unfallort in Richtung S-Bahnhof Baumschulenweg entfernt. Die 86-Jährige erlitt einen Oberschenkelhalsbruch sowie mehrere Prellungen und wurde von ihrem Sohn in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär verblieb. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost). (mg)

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet?

Wer kann sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen?

Wer kann Hinweise zum unbekannt gebliebenen Fahrradfahrer geben?

Hinweise richten Sie bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Nipkowstraße 23 in Adlershof unter der Telefonnummer (030) 4664-371100 oder an jede andere Polizeidienststelle. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin können Zeuginnen und Zeugen jederzeit Hinweise geben.