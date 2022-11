Brandstiftung an Motorroller und E-Scooter

Nr. 2104

Gestern Abend brannten ein Motorroller und ein E-Scooter in Lichterfelde. Eine Anwohnerin der Scheelestraße beobachtete gegen 19.15 Uhr, dass mehrere vermutlich jugendliche Personen einen Motorroller und einen direkt daneben befindlichen E-Scooter auf bisher unbekannte Weise in Brand steckten. Kurz darauf flüchteten die Tatverdächtigen unerkannt zur Fuß in den Bereich der umliegenden Wohnsiedlungen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, die Fahrzeuge brannten jedoch vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.