Uhrenboutique überfallen – Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Nr. 2097

Mit der Veröffentlichung von Bildern fahndet die Polizei Berlin nach drei Männern, die am Nachmittag des 8. Februar 2022 eine Filiale des Uhrenherstellers „Hublot“ am Kurfürstendamm überfallen haben sollen. Ersten Erkenntnissen nach habe einer der Unbekannten gegen 17.40 Uhr als Frau verkleidet eine Angestellte dazu gebracht, die Tür zu öffnen. Anschließend soll er sie mit einer Waffe bedroht und zwei weiteren Tatverdächtigen den Zugang zum Verkaufsraum ermöglicht haben. Mit Zimmermannshämmern sollen die Unbekannten anschließend mehrere Vitrinen eingeschlagen und eine große Anzahl an Uhren entwendet haben. Danach seien sie zu Fuß in Richtung Wielandstraße, über den Olivaer Platz bis zur Bayerischen Straße geflüchtet, wo sie einen silberfarbenen Audi A4 Avant bestiegen. Das Fluchtfahrzeug wurde einen Tag später in der Wittelsbacher Straße aufgefunden. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: