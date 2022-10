Nr. 2095

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht ein Parteibüro in Lichterfelde. Gegen 2.10 Uhr stellte eine Streife des Zentralen Objektschutzes an den Rollläden des Büros am Jungfernstieg Farbschmierereien fest. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.