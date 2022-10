Brennendes Fahrzeug

Nr. 2094

Wegen des Verdachts der Brandstiftung im Ortsteil Fennpfuhl ermittelt seit der vergangenen Nacht ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes. Gegen 2.50 Uhr bemerkten Passanten und Anwohner einen in Flammen stehenden Transporter am Fahrbahnrand der Herzbergstraße und alarmierten zeitgleich Feuerwehr und Polizei. Die eintreffenden Rettungskräfte löschten den Brand. Ein direkt vor dem Transporter stehendes Fahrzeug wurde durch die starke Hitzeentwicklung leicht am Heck beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.