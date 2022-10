Reifen an Einsatzwagen zerstochen – Festnahme

Nr. 2093

Der Angestellte eines Lokals soll in der vergangenen Nacht in Halensee den Reifen eines Streifenwagens zerstochen haben. Gegen 23.30 Uhr beobachtete ein Zeuge am Kurfürstendamm, wie sich ein Mitarbeiter eines Restaurants dem abgestellten Polizeifahrzeug näherte und mit einem Messer in einen der hinteren Reifen stach. Die Besatzung des Wagens war in diesem Moment in dem Lokal wegen einer angezeigten Ruhestörung im Einsatz. Als die Beamten wenig später losfuhren und den Luftverlust bemerkten, trat der Zeuge an die beiden Polizisten heran und schilderte seine Beobachtungen. Die Kräfte kehrten in das Lokal zurück und nahmen den 48-jährigen Kellner fest. Bei einer Atemalkoholkontrolle stellten die Einsatzkräfte einen Wert von über 1,3 Promille fest. Der Tatverdächtige wurde in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend konnte er die Polizeidienststelle wieder verlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel ermittelt.