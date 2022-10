Nr. 2090

Unbekannte setzten in der vergangenen Nacht in Friedrichshain einen geparkten Pkw in Brand. Anwohner bemerkten gegen 1.30 Uhr an einem in der Liebigstraße abgestellten Audi Flammen im Innenraum und eine starke Rauchentwicklung und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen zu der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Sie dauern an.