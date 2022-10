Mann in Wohnung lebensgefährlich verletzt

Nr. 2089

Gestern Abend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem schwer verletzten Mann in einer Wohnung in Plänterwald alarmiert. Nach Angaben der 45-jährigen Mieterin einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus an der Köpenicker Landstraße gerieten kurz vor 21 Uhr aus bislang noch nicht bekannten Gründen ihr 32-jähriger Verlobter und dessen Bruder mit einem ebenfalls in ihrer Wohnung anwesenden 48-jährigen Bekannten zunächst in einen verbalen Streit, der schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Daraufhin verließ die 45-Jähige mit ihrer ebenfalls anwesenden 38-jährigen Freundin die Wohnung und flüchtete vor das Wohnhaus. Wenig später sollen der Verlobte und sein namentlich noch nicht bekannter Bruder aus dem Haus gerannt und in Richtung Dammweg geflüchtet sein. In ihrer Wohnung in der dritten Etage fand die 45-Jährige den mit mehreren Stichen schwer verletzten, stark blutenden 48-Jährigen vor und alarmierte die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Lebensfahr soll für ihn derzeit nicht bestehen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und den geflüchteten Tatverdächtigen dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.