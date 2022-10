Nr. 2087

Heute Vormittag stellte ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes eine Farbschmiererei an einer Parteizentrale in Wedding fest. Gegen 11.30 Uhr bemerkte er den circa 30×35 Zentimeter großen Schriftzug, der an der zur Müllerstraße gelegenen Hausfront angebracht worden war. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.