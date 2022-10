Frau geschlagen und Hitlergruß gezeigt

Nr. 2086

In Tempelhof soll in der vergangenen Nacht ein 57-jähriger Mann in einer Kneipe eine 24-jährige Frau geschlagen sowie mehrfach den „Deutschen Gruß“ gezeigt und dabei „Heil Hitler“ gerufen haben. Nach Angaben der 24-Jährigen sowie mehrerer Zeugen, die in dem Lokal in der Manteuffelstraße die Übertragung eines Fußballspiels sahen, sei der an einem Nachbartisch sitzende Mann gegen 22.40 Uhr unvermittelt von hinten an die Frau herangetreten und habe dieser mit beiden flachen Händen ins Gesicht geschlagen. Im Vorfeld ¬– während des Spiels und im Zuge verbaler Auseinandersetzungen mit Personen am Nachbartisch, an dem auch die Frau saß –, soll er die eingangs erwähnten Rufe und Armbewegungen gemacht haben. Die angegriffene Frau klagte über leichte Schmerzen an der Nase, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 57-Jährigen einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und einfacher Körperverletzung.