Zwei ungebetene Gäste

Nr. 2085

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 12 nahmen in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher in Wittenau fest. Gegen 0.30 Uhr beobachteten die Beamtin und ihr Kollege, wie zwei Personen aus einem Fenster einer Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Thyssenstraße kletterten und sich in Richtung Knauerstraße entfernten. Weit kamen sie dabei jedoch nicht, stattdessen wurden sie festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden 40-jährigen Männer sowie ihrer mitgeführten Rucksäcke wurde Einbruchswerkzeug festgestellt, welches beschlagnahmt wurde. Etwaige Beute führten die Männer nicht mit sich. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung in der betroffenen Wohnung, in der sich zum Tatzeitpunkt eine Frau und ihre Kinder aufhielten, ergab sich, dass offenbar nichts entwendet worden war. Beide Tatverdächtigen wurden einem Polizeigewahrsam zugeführt, von dem aus sie nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) übergeben wurden.