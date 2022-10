Schwerer Raub in Supermarkt

Nr. 2084

Bei einem Raub in einem Supermarkt in Friedenau wurden gestern Abend zwei Männer verletzt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge betraten drei maskierte Männer gegen 21 Uhr den Laden in der Rheinstraße und gingen zielgerichtet auf eine Kasse zu, an der ein 32-Jähriger arbeitete. Seinen Aussagen zufolge habe einer der Männer dann einen Reizstoff im Kassenbereich versprüht, woraufhin einer der anderen beiden Männer dem Kassierer ein Messer an die Hüfte gedrückt und von ihm die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert habe. Dabei soll er dem Kassierer zusätzlich mehrfach mit einer Faust ins Gesicht geschlagen haben. Den Räubern gelang es schließlich, mit Beute aus der Kasse in unbekannte Richtung zu fliehen. Beim Verlassen des Marktes sollen sie einen 47-Jährigen, der sich ihnen in den Weg gestellt hatte, geschubst und getreten haben. Sowohl der 32- als auch der 47-Jährige zogen sich bei dem Überfall leichte Verletzungen zu, die vor Ort ambulant behandelt wurden. Die Ermittlungen leitet ein Raubkommissariat der Direktion 4 (Süd).