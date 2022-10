Zusammenstoß mit Fußgängerin – E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Nr. 2083

Mit schweren Kopfverletzungen, die ein E-Bike-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Pankow erlitt, wurde der 48-Jährige gestern Mittag in ein Krankenhaus eingeliefert. Ersten Erkenntnissen nach war der Mann gegen 11.30 Uhr auf dem Gehweg der Pasewalker Straße unterwegs, als er eine vor ihm laufende Fußgängerin an deren rechten Arm striff. In Folge des Zusammenstoßes soll der E-Bike-Fahrer ohne jegliche Abwehrbewegung zu Boden gestürzt sein. Während die 62-jährige Passantin nach ambulanter Behandlung ihrer Armverletzung ihren Weg fortsetzen konnte, musste der 48-Jährige notoperiert werden. Eine zuvor durchgeführte Blutentnahme, die wegen des Verdachts der Alkoholisierung erfolgte, ergab einen Wert von drei Promille. Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen. Sie dauern an.