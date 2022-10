Drei Männer bei Schlägerei verletzt

Nr. 2082

Zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten wurden Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 55 heute früh, gegen 3.20 Uhr, nach Neukölln alarmiert. Laut Zeugenaussagen sollten in der Nähe einer Bar an der Ecke Karl-Marx-Straße/Kirchhofstraße zehn bis 15 Personen aufeinander losgegangen sein, sich geschlagen und mit Gegenständen beworfen haben. Darunter sollen den Schilderungen zufolge Glasflaschen, eine Eisenstange und ein Fahrradständer gewesen sein. Die am Tatort eingetroffenen Polizistinnen und Polizisten konnten dort noch vier tatverdächtige Männer im Alter von 22, 25, 27 und 31 Jahren feststellen, die sich gerade in einer körperlichen Auseinandersetzung befanden. Die Beamtinnen und Beamten legten den Männern Handfesseln an und beruhigten die Situation. Da nicht eindeutig geklärt werden konnte, wer auf wen losgegangen war, wurde eine Strafanzeige mit wechselseitigen gefährlichen Körperverletzungen aufgenommen. Den nicht verletzten 25- und den leicht verletzten 27-Jährigen brachten die Einsatzkräfte zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Die Männer wurden anschließend auf freien Fuß entlassen. Der 22-Jährige kam zur Behandlung einer Platzwunde am Kopf ebenso in ein Krankenhaus wie der 31-Jährige, der über starke Schmerzen im Bereich des Oberkörpers klagte. Bei drei der offensichtlich stark alkoholisierten Tatverdächtigen konnten Atemalkoholtests durchgeführt werden, die für den 22-Jährigen einen Wert von etwa 1,9 Promille, für den 31-Jährigen einen Wert von etwa 1,6 Promille und für den 27-Jährigen einen Wert von etwa 0,9 Promille ergaben. Eine sofort eingeleitete Absuche des Nahbereichs nach weiteren Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg. Die weiteren, noch laufenden Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).