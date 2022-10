Passant löscht brennendes Auto

Nr. 2081

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 42 wurden heute früh zu einem brennenden Fahrzeug nach Schöneberg alarmiert. Zuvor, gegen 4 Uhr, wurde ein Passant auf die Flammen an einem in der Heylstraße geparkten Auto aufmerksam und wählte den Notruf. Im Anschluss organisierte er sich aus einer nahegelegenen Gaststätte einen Feuerlöscher, mit dem er den Brand eigenständig löschte. Die Auswertung der am Tatort gesicherten Spuren ist nun Teil der Ermittlungen eines Brandkommissariats des Landeskriminalamts.